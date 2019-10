Erfurt (dpa/th) - Der Thüringer Landesverband Deutscher Kriminalbeamter erwartet, dass der Vergewaltigungsvorwurf gegen zwei Polizisten schnell und lückenlos aufgeklärt wird. Das sei auch im Interesse der mehr als 6000 Polizeibeamten in Thüringen, "die ihre Arbeit gewissenhaft und ehrlich für die Bürger machen", sagte der Landesvorsitzende des Bundes deutschen Kriminalbeamter, Mike Hellwig, am Freitag auf dpa-Anfrage in Erfurt. "Das mögliche gravierende Fehlverhalten von zwei Beamten muss Konsequenzen haben. Sie repräsentieren aber nicht die Thüringer Polizei."

Der Tatverdacht des gemeinschaftlichen sexuellen Missbrauchs gegen die beiden Beamten hat auch viele Thüringer Polizisten schockiert. Die mutmaßlichen Täter sitzen in Untersuchungshaft.

Er gehe davon aus, dass die Thüringer trotz des schrecklichen Verdachts, dass Beamte im Dienst eine Frau vergewaltigt haben, zwischen den möglichen Straftätern und der großen Mehrheit der Beamten differenzieren, sagte Hellwig. "Ich glaube, dass das Grundvertrauen in die Arbeit der Thüringer Polizei damit nicht zerstört werden wird."

Nach seinen Angaben werden Polizisten, die zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt werden, automatisch aus dem Dienst entlassen.