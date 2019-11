Gotha (dpa/th) - Drei Frauen haben sich in Gotha derart heftig geprügelt, dass eine von ihnen mit einer Kopfplatzwunde und Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gekommen ist. Bei der Auseinandersetzung unter den Frauen im Alter zwischen 25 und 33 Jahren könnte nach Polizeiangaben von Sonntag Alkohol eine Rolle gespielt haben. Eine 31-Jährige musste in Folge der Schlägerei in der Nacht zu Sonntag in eine Klinik gebracht werden. Weshalb sich die Frauen nach einer Veranstaltung auf dem Platz vor der Stadthalle prügelten, müsse noch ermittelt werden.