Gosen (dpa/bb)- Ein unbekannter, maskierter Mann hat am Samstagabend in Gosen (Oder-Spree) eine Tankstelle überfallen. Laut Polizei betrat er die Räume der Tankstelle und forderte mit vorgehaltenem Messer die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er das Geld erhalten hatte, verließ er die Tankstelle in unbekannte Richtung, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Die Polizei fahndete mit Unterstützung von Einsatzkräften aus benachbarten Inspektionen nach dem Räuber. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz. Bislang blieb die Suche nach dem Mann ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauerten an.