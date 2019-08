Gommern (dpa/sa) - Das letzte Mal in Freiheit: Eine witzig gemeinte Entführung eines Junggesellen hat einen Polizeieinsatz in Gommern (Landkreis Jerichower Land) ausgelöst. Mehrere Männer jagten am Samstag mit Sturmhauben maskiert ihren Kumpel aus dem Bett, um ihn zu einem unvergesslichen Junggesellenabschied zu "entführen", wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Überraschung ging schief. Nachbarn alarmierten die Polizei, weil sie sich ernsthaft sorgten. Sie gaben an, Männer mit Sturmhauben und Schreckschusspistolen gesichtet zu haben. Vor Ort fanden die Beamten nur eine feierwütige Männergruppe. Schreckschusswaffen entdeckten sie zunächst nicht.