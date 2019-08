Göttingen (dpa/lsw) - Im Zusammenhang mit Cybercrime ist es zu einem Großeinsatz in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien gekommen. In Baden-Württemberg wurden nach Angaben des Landeskriminalamtes in Stuttgart vier Wohnungen durchsucht. Die Polizeidirektion Göttingen sowie die Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität der Staatsanwaltschaft Göttingen hatten die "umfangreichen Polizeimaßnahmen" koordiniert und geleitet. Rund 1000 Einsatzkräfte seien beteiligt gewesen, teilte die Polizei Göttingen am Dienstag mit.