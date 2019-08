Göttingen (dpa/) - Im Zusammenhang mit Cybercrime ist es zu einem Großeinsatz in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien gekommen. Betroffen davon war auch Schleswig-Holstein, wie eine Sprecherin der Polizei Göttingen am Dienstag sagte. Nähere Angaben dazu machte sie nicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es mindestens eine Durchsuchung am Hamburger Rand.