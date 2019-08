Görwihl (dpa/lsw) - Farbe an einer Heiligenstatue und dem Altar, herumgeworfene Kerzen, angekokelte Pflanzen - zwei Kinder haben in einer Kapelle in Görwihl (Kreis Waldshut) großes Chaos und einen Schaden von rund 10 000 Euro angerichtet. Aus einer nahe gelegenen, offen stehenden Garage stahlen die beiden am Sonntag zunächst einen Farbeimer und Werkzeug, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dann drangen sie in die Kapelle ein und "wüteten dort richtig", sagte ein Sprecher der Polizei.