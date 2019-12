Görlitz (dpa/sn) - Weil er nach Angaben der Polizei Hunger und deshalb auch nichts gegen einen Festnahme samt Gefängnis hatte, hat ein 49-Jähriger eine Bank in Görlitz überfallen. Wie die Polizeidirektion der ostsächsischen Stadt am Montag mitteilte, wollte der Mann niemandem Angst machen oder gar verletzen. "Er hatte schlichtweg Hunger und wusste nicht mehr, wie er seinen Lebensunterhalt bestreiten beziehungsweise wo er schlafen sollte", hieß es. Aus diesem Grunde habe er den Überfall als letztes Mittel gesehen, kurzfristig an Geld zu kommen und im Falle seiner Festnahme einen Haftantritt fest eingeplant.

Dementsprechend überfiel er am vergangenen Freitag eine Bank und verlangte Geld. Dabei hielt er einen spitzen Gegenstand in der Hand. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtete die Tat und überwältigte ihn, Polizisten nahmen ihn später fest.