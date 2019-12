Feuer gelegt in Wohnung: Ex-Lebensgefährte verdächtig

Görlitz (dpa/sn) - Ein Mann soll an Heiligabend Feuer im Haus seiner Ex-Lebensgefährtin in Görlitz gelegt haben. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hatte er einen Karton und die Wohnungstür der 29-Jährigen angezündet. Die Frau und ihr dreijähriges Kind erlitten eine Rauchgasvergiftung. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei sind sie mittlerweile wieder entlassen. Gegen den 39-Jährigen mutmaßlichen Täter wird wegen Brandstiftung ermittelt.