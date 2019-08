Gießen (dpa/lhe) - Spezialkräfte der Polizei haben in Gießen am Mittwoch einen 62-Jährigen festgenommen, der nach Angaben von Zeugen mit einer brennbaren Flüssigkeit gedroht hatte. Diese wollte er offenbar in einem Mehrfamilienhaus einsetzen, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Mehrere Streifenwagen, darunter auch Spezialkräfte, wurden alarmiert. Sie nahmen den 62-Jährigen am Morgen in seiner Wohnung fest. Er leistete keinen Widerstand und wurde in eine Psychiatrie gebracht.