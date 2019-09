Gießen (dpa/lhe) - Weil er Bundeswehrmunition und Sprengkörper für den terrorverdächtigen Soldaten Franco A. verwahrt haben soll, ist ein 27-Jähriger zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Gießen sprach den Angeklagten am Montag unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz schuldig. Zu Beginn des Prozesses vergangene Woche hatte der Mann gestanden, die Munition im April 2017 von A. in Offenbach übernommen und in seinem Zimmer in einem Studentenwohnheim in Friedberg (Wetteraukreis) aufbewahrt zu haben. Er will sich dabei aber nichts gedacht haben.

Die Bundesanwaltschaft wirft Franco A. vor, aus einer rechtsextremen Gesinnung heraus Anschläge geplant zu haben. Derzeit prüft der Bundesgerichtshof, ob ihm wegen Terrorverdachts der Prozess gemacht werden kann.