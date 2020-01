Biebertal/Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Fund von Drahtfallen an einer Mountainbike-Strecke im mittelhessischen Biebertal ist ein angebliches Bekennerschreiben eingegangen. Nach den ersten Ermittlungen spreche einiges dafür, dass es nicht echt sei und es möglicherweise von Trittbrettfahrern stamme, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag in Gießen. Die E-Mail-Adresse und die angegebene Telefonnummer seien ein Fake. Nach Angabe des Sprechers ist aber auch nicht auszuschließen, dass es sich um den oder die echten Täter handelt.

Die E-Mail war beim "Gießener Anzeiger" eingegangen, wie die Zeitung am Donnerstag berichtete. Die Mail sei dann an die Ermittler weitergeleitet worden, sagte der Polizeisprecher.

Die Drähte sollen auf einem für Mountainbiker vorgesehenen Trail am Dünsberg gespannt worden sein. Nach Angaben der Polizei wurden die Fallen offenbar in Kopf- sowie Kniehöhe angebracht. Verletzt wurde niemand, die Drähte konnten rechtzeitig bemerkt und entfernt werden. Die Polizei ermittelt wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.