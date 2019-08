Geratal (dpa/th) - Im Fall des an Ostern entdeckten toten Babys im Ilm-Kreis haben die Ermittler neue Erkenntnisse. Zwar ist weiterhin unklar, wer die Eltern sind - doch eine Knochenanalyse des toten Säuglings habe ergeben, dass es sich bei der Mutter vermutlich um eine Frau aus Mitteldeutschland handle, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen werde ausgeschlossen, dass das Kind "offiziell" in einem Krankenhaus zur Welt kam, sagte die Sprecherin. Um Hinweise über die Herkunft des Säuglings zu bekommen, den Spaziergänger am Ostersamstag tot in einem Waldstück bei Geschwenda im Ilm-Kreis entdeckten, überprüften die Ermittler 40 000 Geburten von Frauen aus ganz Thüringen. Im Bereich Ilm-Kreis, Suhl, Erfurt und Gotha wurden demnach noch tiefergehende Ermittlungen geführt.

Hinweise zur Todesursache und zu Konsequenzen der neuen Erkenntnisse auf die Ermittlungen machte die Polizei nicht. Am Mittwochabend wird der Fall in der ZDF-Serie "Aktenzeichen XY... ungelöst" aufgegriffen.