Gerstenberg (dpa/th) - Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls haben Polizisten in einem Ortsteil von Gerstenberg (Altenburger Land) unter anderem mutmaßliche Drogen und ein gestohlenes Motorrad gefunden. Der gesuchte 44 Jahre alte Mann wurde am Dienstag in ein Gefängnis gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Wunsiedel wegen einer Verkehrsstraftat vor, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Als die Beamten den Mann abholen wollten, fanden sie auf dem Gelände des Wohnhauses Substanzen, die Drogen sein könnten, Utensilien zum Herstellen synthetischer Drogen sowie ein gestohlenes Motorrad, gestohlene Fahrzeugkennzeichen und entwendete Werkzeugmaschinen. Die Polizei stellte das Diebesgut, Drogen und Utensilien sicher.