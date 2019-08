Gera (dpa/th) - In einem vierstöckigen Wohnhaus in Gera ist in der Nacht zu Samstag ein Kinderwagen angezündet worden. Drei Menschen wurden durch den Qualm leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, habe im Treppenhaus bereits dichter Rauch gestanden. Das Feuer sei schnell gelöscht worden, so dass die Bewohner in ihren Wohnungen bleiben konnten. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.