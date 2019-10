Gera (dpa/th) - Bei Ermittlungen im Drogenmilieu hat die Polizei am Dienstag Immobilien in Gera durchsucht und fünf Männer im Alter von 20 bis 34 Jahren festgenommen. Zudem seien Datenträger, Bargeld, eine Schlagwaffe sowie geringe Mengen an Betäubungsmitteln gefunden und beschlagnahmt worden, teilte die Landespolizeiinspektion Gera mit. Durchsucht wurden den Angaben nach vier Objekte. Dabei kamen auch Polizeihunde zum Einsatz. Insgesamt werde gegen sieben Tatverdächtige ermittelt, hieß es. Da die Aktion noch nicht abgeschlossen sei, würden weitere Details erst am Mittwoch bekanntgegeben.