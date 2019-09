Gera (dpa/th) - Zwei falsche Polizisten haben eine 93-jährige Frau in Gera um ihre Ersparnisse gebracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilten, hatten die beiden Trickbetrüger tags zuvor bei der Dame geklingelt und vorgegeben, wegen eines Einbruchs in ihrem Wohnhaus zu ermitteln. Sie forderten die Frau auf, sie zwecks Prüfung der vorhandenen Wertsachen in die Wohnung zu lassen. Die Seniorin zeigte den Männern gutgläubig ihre Ersparnisse, die kurz darauf verschwunden waren. Die genaue Summe des ergaunerten Bargeldes war am Sonntag noch unklar. Laut Polizei trugen die angeblichen Beamten Zivilkleidung.