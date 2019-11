Gera (dpa) - Ein Hundehalter hat in Gera seinen Chihuahua misshandelt und von einer Brücke geworfen. Polizisten fiel der schwer verletzte kleine Hund auf, der von seinem angetrunkenen Besitzer an der Leine durch Gera geführt wurde. Das Tier habe einen mitleiderregenden Anblick geboten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Deshalb hätten sich die Beamten zur Kontrolle entschlossen. Bei dem Vorfall am Freitagabend habe der Mann eingeräumt, den Hund gequält und von einer Brücke der Weißen Elster auf den Uferbereich geworfen zu haben. Die Polizisten übergaben den verletzten Hund der Tierrettung. Gegen den Tierquäler laufen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.