Gera (dpa/th) - Ein 74-Jähriger hat am Freitagmorgen in Gera eine Gerichtsvollzieherin bedroht. Nachdem er zunächst die Tür nicht aufgemacht hatte, ließ sie sie am Freitagmorgen durch einen Schlüsseldienst öffnen. Als sie die Wohnung des Mannes betreten wollte, bedrohte er sie mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierten Polizisten fanden bei der anschließenden Durchsuchung eine Schreckschusswaffe und eine Revolverattrappe mit Feuerzeugfunktion. Der Mann wurde festgenommen.