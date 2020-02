Gera (dpa/th) - Bei Durchsuchungen in Weimar und Erfurt haben Beamte des Landeskriminalamts 120 000 Euro Bargeld und fast 30 Kilogramm Drogen sichergestellt. Es seien zwei Verdächtige festgenommen worden, sagte der für Organisierte Kriminalität zuständige Sprecher der Staatsanwaltschaft Gera am Montag. Die beiden Männer säßen bereits in Untersuchungshaft, hieß es. Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet.

Den Razzien am Donnerstag vergangener Woche waren Ermittlungen im Bereich der Drogenkriminalität vorausgegangen. Die Beamten durchsuchten eine Wohnung in Weimar und zwei Wohnungen in Erfurt. Insgesamt wurden 23 Kilogramm illegale Amphetamine und fünf Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. In dem Fall gebe es Bezüge zur osteuropäischen Drogenkriminalität, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.