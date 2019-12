Nach Messerstich mutmaßlicher Täter in U-Haft

Gelnhausen (dpa/lhe) - Nach einem lebensgefährlichen Messerstich auf einer Geburtstagsparty in Gelnhausen ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen worden. Der 52-jährige Gastgeber hatte einen betrunkenen Gast nach draußen gebeten und soll vor der Tür des Haues im Stadtteil Roth von einem 25-Jährigen mit einem Klappmesser angegriffen worden sein. Der 52-Jährige wurde danach ins Krankenhaus gebracht. Er überlebte die Attacke mit viel Glück. Der mutmaßliche Messerstecher wurde nach der Tat vom Samstagabend festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Hanau ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, wie Oberstaatsanwalt Dominik Mies sagte. Das Opfer sei mittlerweile außer Lebensgefahr. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.