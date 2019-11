Gefell (dpa/th) - Ein Taxifahrer hat in Gefell (Saale-Orla-Kreis) die Geldübergabe bei einem versuchten "Enkeltrick" verhindert. Eine 88-jährige Frau hatte dem Mann während der Fahrt zu einer Bank erzählt, dass sie Geld für eine Freundin in Not holen wolle. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Taxifahrer versuchte, die Frau über Trickbetrüge per Telefon aufzuklären und verständigte die Polizei. Nach einer Überprüfung der echten Freundin stellte sich heraus, dass die Frau auf eine Trickbetrügerin hereingefallen war. In der vergangenen Woche kam es im Landkreis nach Polizeiangaben zu auffallend vielen Betrugsversuchen per Telefon.