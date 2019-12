Gefell/Hirschberg (dpa/th) - Bei Apothekeneinbrüchen im Saale-Orla-Kreis haben Unbekannte einen Tresor mit Medikamenten gestohlen. Die Täter seien in der Nacht zu Samstag gewaltsam in die Apotheken in Hirschberg und Gefell eingedrungen. Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte, richteten sie dabei einen hohen Sachschaden an. Spaziergänger entdeckten den nach Polizeiangaben stark beschädigten Tresor am Samstagmorgen nicht weit vom Tatort. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, könne noch nicht eingeschätzt werden, sagte ein Behördensprecher. Die Täter erbeuteten auch Bargeld. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.