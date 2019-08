Geeste (dpa/lni) - Ein 32 Jahre alter Mann ist in ein fremdes Haus eingestiegen und hat dort einen Polizisten mit einem Küchenmesser verletzt. Der Mann sei am frühen Montagmorgen durch das Badezimmerfenster in ein Haus in Geeste gelangt und habe den 66-jährigen Hausbewohner bedroht, wie die Polizei mitteilte. Dieser flüchtete daraufhin aus seinem Haus. Seine Ehefrau schloss sich in einem Zimmer im ersten Stock ein und rief von dort aus die Polizei.