Garbsen (dpa/lni) - Falsche Polizisten haben in Garbsen in der Region Hannover mehrfach versucht, per Telefon an Informationen von Bürgern zu kommen. An nur einem Abend meldeten sich deshalb 44 Bewohner bei der echten Polizei. "Das ist schon eine sehr hohe Zahl", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Betrüger hätten ihren Opfern am Sonntag unter anderem erzählt, dass bei ihnen eingebrochen werden soll. Im weiteren Gespräch versuchten sie dann, an Informationen über Wertgegenstände, Vermögensverhältnisse und Kontodaten zu kommen.

Laut Polizei ist es so gut wie unmöglich, die Anrufer zurückzuverfolgen. Meist rufen die Täter aus dem Ausland an. Mit Hilfe von Computerprogrammen wird im Telefondisplay der Opfer allerdings eine heimische Nummer angezeigt.