Gaienhofen (dpa/lsw) - Im Fall eines seit Wochen Vermissten im Landkreis Konstanz ist eine dritte Person wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt in Untersuchungshaft gekommen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Von dem 51-Jährigen aus Gaienhofen, der Anfang Juli verschwunden war, fehle nach wie vor jede Spur. Eine Sonderkommission sucht deshalb Zeugen, die im Zeitraum von Anfang Juni bis Mitte Juli Menschen beobachtet haben, die einen Gegenstand, der von der Größe her zum Transport eines Menschen geeignet ist, verladen, transportiert oder beseitigt haben. Weil der Vermisste nahe am Bodenseeufer lebte, kommen verdächtige Wahrnehmungen sowohl an Land als auch auf dem Wasser in Betracht.