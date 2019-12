Neues Denkmal in Fulda wegen Vandalismus wieder verhüllt

Fulda (dpa/lhe) - Wenige Tage nach seiner Enthüllung ist ein Denkmal in Fulda bereits beschädigt worden. Es sei in der Nacht zum Freitag vermutlich von Vandalen mit schwarzer Farbe beschmiert worden, sagte ein Stadtsprecher. Das Betriebsamt verdeckte das erst am Samstag enthüllte König-Konrad-Denkmal deshalb mit einem Tuchüberzug. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Der Sprecher sagte, dass das Denkmal mit verfassungsfeindlichen Kennzeichen versehen worden sei. So sei etwa auch verkehrt herum ein Hakenkreuz angebracht worden. Die unterschiedlichen Parolen würden insgesamt aber eher von blinder Zerstörungswut, als eindeutig auf politische Motive hinweisen, sagte er.

Das Kunstwerk, das an die Beisetzung des mittelalterlichen Königs vor 1100 Jahren erinnert, stammt vom Fuldaer Künstler und Biennale-Preisträger Franz Erhard Walther. Es handelt sich um einen etwa 3,75 Meter hohen Sandsteinblock, der nahe dem Fuldaer Dom errichtet wurde.

Die Stadt Fulda hat eine Spezialfirma beauftragt, die die Schmierereien in der nächsten Woche beseitigen soll.