Wiesbaden/Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Im Rhein-Main-Gebiet haben in der Nacht zum Donnerstag mehrere Bankräuber ihr Unwesen getrieben. In einer Filiale in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) sei ein Geldautomat gesprengt worden, daraufhin habe der Bankraum gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ob Geld aus dem zerstörten Automaten gestohlen wurde, war zunächst unklar. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt, die Täter sind flüchtig.

In Wiesbaden wurden Polizeiangaben zufolge die beiden Täter durch den Alarm bei der Sprengung eines Bankautomaten gestört. Ein 25-Jähriger wurde nahe des Tatorts in einem Auto festgenommen, der andere Täter konnte flüchten. Eine Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief zunächst erfolglos. Bei der Explosion entstand ein Schaden von 15 000 Euro.