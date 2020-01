Friedberg (dpa/lhe) - Nach mehreren Bränden in der Wetterau hat sich die mutmaßliche Brandstifterin der Polizei gestellt. Über ihr Motiv habe die 52-Jährige keine Angaben gemacht, sagte eine Polizeisprecherin in Friedberg am Dienstag. Die Frau wurde in Untersuchungshaft gebracht. Sie hatte zugegeben, insgesamt vier Mal gezündelt zu haben. So steckte sie den Angaben zufolge im Dezember und Januar jeweils nahe Altenstadt insgesamt rund 270 Strohballen an, der Schaden beträgt über 8000 Euro. Zwei weitere Brandlegungen an Gebäuden in Nidderau und am Glauberg schlugen fehl. Die Frau hatte sich bereits kurz vor Weihnachten gestellt.