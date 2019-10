Friedberg/Augsburg (dpa/lby) - Zwei anonyme Anrufe bei der Polizei in Friedberg und Augsburg haben zu größeren Einsätzen geführt. Auch Spezialeinsatzkräfte waren im Einsatz, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte. Zunächst habe ein Unbekannter bei der Inspektion in Friedberg angerufen und gedroht, mit einer Maschinenpistole vorbeizukommen und sich von Beamten erschießen lassen zu wollen.

Nach dem Anruf am Donnerstagnachmittag zog die Polizei zahlreiche Beamte zusammen, darunter auch die Spezialeinsatzkräfte. Weil bis zum späten Abend nichts passierte, wurden die Polizisten nach und nach abgezogen.

Kurz vor Mitternacht rief erneut ein Unbekannter an - dieses Mal bei der Inspektion in der Augsburger Innenstadt. Weil der Anrufer ähnlich wie schon in Friedberg drohte, verlegte die Polizei die Beamten in diesen Bereich. Der Sprecher betonte am Freitag, es habe zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Es werde mit Hochdruck ermittelt, wer hinter den Anrufen stehe.