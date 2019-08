Freudenstadt (dpa/lsw) - Ein 24-Jähriger soll einen 23 Jahre alten Bekannten in Freudenstadt nach einem gemeinsamen Gaststättenbesuch mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Den Ermittlungen zufolge waren beide Männer in der Nacht zum Mittwoch alkoholisiert und gerieten in Streit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei soll der 24-Jährige seinen Begleiter mit einem Messer in den Oberbauch gestochen haben und dann geflüchtet sein.