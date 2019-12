Freiberg (dpa/sn) - Bei einem Streit zwischen zwei Jugendlichen in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) ist ein 16-Jähriger mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Mehrere Zeugen beobachteten am Montagnachmittag die Auseinandersetzung zwischen dem 16-Jährigen und einem 18 Jahre alten Tatverdächtigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Täter habe im Streit plötzlich ein Messer gezogen und auf den 16-Jährigen eingestochen. Ersthelfer und Rettungskräfte kümmerten sich um das Opfer. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen am Montagabend ermitteln und festnehmen. Gegen den 18-Jährigen wird ermittelt, er befindet sich weiter in Gewahrsam.