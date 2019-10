Freiberg (dpa/sn) - Nach mehreren exhibitionistischen Vorfällen und sexuellen Übergriffen in Freiberg hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Es sei Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen erlassen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Dieser befinde sich seit Mittag im Gefängnis. Dem Mann wird unter anderem zur Last gelegt, sich Ende September vor zwei elfjährigen Mädchen entblößt zu haben. Zudem soll er wenig später auf einem Spielplatz ein Mädchen angesprochen, festgehalten und sich dabei an sein Geschlechtsteil gefasst haben. Vor wenigen Tagen soll er eine 20-Jährige in Freiberg zu Boden gerissen und unsittlich berührt haben. Es werde zudem geprüft, ob der 20-Jährige für weitere vergleichbare Delikte in der Stadt verantwortlich ist, hieß es.