Freiberg (dpa/sn) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Buntmetalldiebe. Mindestens vier Männer sollen im Dezember bis zu zwei Tonnen Baustromkabel von einem Firmengelände in Freiberg gestohlen haben, wie die Beamten in Chemnitz am Dienstag mitteilten. Demnach haben die Kabel einen Wert von etwa 2000 Euro. Bei dem Einbruch, der sich am 8. Dezember 2019 zwischen 20.20 und 23.00 Uhr ereignete, wurden die Täter mehrfach gefilmt. Die Polizei veröffentlichte nun die Aufnahmen und sucht Zeugen, die die Unbekannten erkennen.