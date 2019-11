Eberswalde (dpa/bb) - Bei dem festgenommenen 37-jährigen Mann, der im August 2019 in Eberswalde (Kreis Barnim) eine 30-jährige Frau getötet haben soll, handelt es sich um den Ehemann. "Zum Tatzeitpunkt lebten beide getrennt", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Dienstag. Gut drei Monate nach dem gewaltsamen Tod der dreifachen Mutter hatten die Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Ost am Montag zunächst mitgeteilt, einen Verdächtigen festgenommen zu haben. Das Amtsgericht Eberswalde erließ einen Haftbefehl.

Die Frau war damals nach Angaben der Ermittler leblos von ihrem Vater in ihrer Wohnung gefunden worden. Sie hatte dort mit ihren drei Kindern gelebt. Zum Tatzeitpunkt hielten sich die Kinder beim Vater auf. Eine Obduktion ergab, dass die Frau Opfer einer Gewaltstraftat wurde.