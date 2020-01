Eberswalde (dpa/bb) - Ein fünfjähriges Mädchen in Eberswalde soll einem Bericht zufolge über lange Zeit extrem vernachlässigt und ohne Tageslicht in einer Wohnung alleingelassen worden sein. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hat sich eingeschaltet und prüft den Fall. "Wir haben aufgrund der Presseberichterstattung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet", sagte Staatsanwalt Ingo Kechichian am Montag. Es werde wegen des Vorwurfs der Misshandlung von Schutzbefohlenen gegen Unbekannt ermittelt. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht ein.

Die "Märkische Oderzeitung" hatte am Samstag berichtet, das fünfjährige Mädchen aus Eberswalde im Kreis Barnim nördlich von Berlin habe jahrelang kein Tageslicht gesehen. Es solle mindestens zwei Jahre völlig auf sich allein gestellt gewesen sein. Das Mädchen sei in der Weihnachtszeit in eine Klinik in Bernau gekommen. Es sei körperlich und geistig stark zurückgeblieben und habe einen extrem verwahrlosten Eindruck gemacht.

Die Einweisung sei unter Mitwirkung des Jugendamtes erfolgt, sagte die Sozialdezernentin des Kreises Barnim, Yvonne Dankert, der Zeitung. "Bild"-Zeitung und "B.Z." berichteten am Montag über das Ermittlungsverfahren.

Der Landrat des Kreises Barnim, Daniel Kurth (SPD), und Sozialdezernentin Dankert wollten am Montagnachmittag Stellung zu den Berichten nehmen. Ein Kreissprecher verwies zuvor nur darauf, dass sich die verantwortlichen Stellen berieten und immer wieder Fälle von Verwahrlosung vorkämen.

Die Immanuel Diakonie in Berlin-Wannsee, zu der die Klinik in Bernau gehört, machte aus Datenschutzgründen keine Angaben. "Wir können Ihnen nicht sagen, ob jemand Patient bei uns ist oder nicht", sagte die Sprecherin.

Das Brandenburger Jugendministerium forderte den Landkreis zu einer Stellungnahme auf. Ministeriumssprecherin Antje Grabley sagte in Potsdam, bei solch einer Straftat hätten Staatsanwaltschaft und Polizei informiert werden müssen.

In Brandenburg wurden 1947 Kinder im Jahr 2018 in Obhut genommen - davon 85 Prozent wegen einer Gefährdung, geht aus einem Bericht des Amtes für Statistik hervor.