Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einer Abflughalle des Frankfurter Flughafens ist es unter drei Obdachlosen zu einem handfesten Streit gekommen. Dabei wurden ein 48 Jahre alter Mann und sein 30 Jahre alter Kontrahent leicht verletzt, wie die Polizei am Montag in Frankfurt mitteilte. Ein 43 Jahre alter Mann blieb unverletzt. Polizisten nahmen das Trio fest. Um was es bei der Auseinandersetzung am Montag genau ging, war zunächst unklar. Weil einer der Männer Pfefferspray versprühte, musste ein Teil der Halle gereinigt werden.