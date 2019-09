Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An neun Passagieren hat die Zoll-Hündin "Aki" im August am Frankfurter Flughafen zu große Mengen Bargeld erschnuppert. Insgesamt kamen bei den Kontrollen 140 725 Euro zusammen, wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte. Reisende, die mehr als 10 000 Euro Bargeld mit sich führen, müssen dies beim Zoll anmelden. Nicht getan hatte das unter anderem ein Fluggast auf dem Weg in die Türkei, bei dem die Hündin 24 300 Euro in der Jackeninnentasche anzeigte. "Aki setzte sich nicht nur vor den Mann, sondern zeigte genau in Richtung der Jackentasche", sagte Zoll-Sprecherin Isabell Gillmann.

Geldbeträge über 10 000 Euro müssen sowohl bei der Einreise in die Europäische Union als auch bei der Ausreise aus der EU angemeldet werden. Gegen die Reisenden wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.