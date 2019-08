Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Bankeinbruch am vergangenen Freitag in Frankfurt hat die Polizei am Montag weiter nach einem flüchtigen Verdächtigen gesucht. Seit dem Wochenende hätten sich zunächst keine neuen Erkenntnisse ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Ein Mann sei noch immer flüchtig. Seine drei Komplizen sitzen seit Samstag in Untersuchungshaft.