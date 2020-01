Frankfurt (dpa/lhe) - Seine auffälligen Turnschuhe sind einem mutmaßlichen Straßenräuber im Kreis Offenbach zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wird der wohnsitzlose 17-Jährige verdächtigt, in mindestens zwei Fällen Personen auf der Straße in Frankfurt und dem Frankfurter Umland überfallen und beraubt zu haben. Nach Polizeiangaben sitzt er nun in Untersuchungshaft. Laut Polizei schlug der Tatverdächtige in einem Fall Mitte Dezember einer Frau in Frankfurt ins Gesicht und raubte ihr Handy. Wie ein Sprecher mitteilte, liegen der Polizei mehrere solcher Raubüberfälle vor, die alle "nach dem gleichen Muster" abgelaufen seien.

Der 17-Jährige wurde bereits am 19. Dezember nach einem weiteren Überfall ihm Rahmen einer Fahndung in Dietzenbach im Kreis Offenbach festgenommen. Videoaufnahmen und die unbekannte, seltene Marke seiner Schuhe sowie die auffälligen Schnürsenkel hätten den mutmaßlichen Räuber überführt. Die Ermittler klären, ob er auch für weitere Raubüberfälle verantwortlich sein könnte.