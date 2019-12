Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Drei Wochen nach einer tödlichen Attacke auf einen Mann mitten in Frankfurt ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Gegen den 19-Jährigen sei Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sei bereits am Samstag gefasst worden. Am 16. November soll er am frühen Morgen in der Nähe der Konstablerwache einen 54-jährigen Mann angegriffen haben. Dieser wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, er starb neun Tage später. Die Ermittlungen dauern an.