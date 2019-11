Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Die Suche nach einer seit Oktober vermissten und vermutlich getöteten Frau in Frankfurt dauert an. Eine Hundertschaft der Polizei, die am Dienstag ein mit Bäumen und Sträuchern bewachsenes Gelände im Frankfurter Stadtteil Nied durchsucht hatte, habe bislang nichts gefunden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch.

Der Ehemann der Vermissten sitzt seit einigen Tagen in Untersuchungshaft. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts, hieß es. Den Ermittlungen zufolge wollte sich der 37-Jährige von seiner Frau trennen. Er habe eine neue Beziehung gehabt. Ein Geständnis legte der Mann nach Auskunft der Staatsanwaltschaft nicht ab.