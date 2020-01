Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vor einem Club in der Frankfurter Innenstadt ist in der Neujahrsnacht ein Streit eskaliert. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, wie ein Sprecher am Mittwoch berichtete. Anlass sei ein Streit am Einlass gewesen, dabei habe ein Mann ein Messer gezückt und drei Personen verletzt.

Medienberichten zufolge hatte ein 18-Jähriger gegen 2.45 Uhr drei Türsteher mit dem Messer angegriffen. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet. Einer der Türsteher wurde schwer verletzt, die beiden anderen leicht, wie ein Polizeisprecher dem Hessischen Rundfunk (hr) sagte.

Nach der Messerattacke wurden drei Menschen festgenommen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es waren nicht die einzigen: Insgesamt wurden in der Mainmetropole in der Silvesternacht 70 Menschen "in Gewahrsam genommen", darunter Festnahmen wie nach dem Messerangriff, aber auch zur Ausnüchterung.