Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat in Frankfurt zwei Streifenpolizisten mit Reizgas verletzt. Der Mann habe die Beamten im Stadtteil Griesheim auf einem Fahrrad überholt und das Gas unvermittelt aus einer Kartusche in die Luft gesprüht, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Radfahrer sei nach dem Angriff am Donnerstagabend geflohen. Die Beamten erlitten demnach eine Reizung der Augen und Atemwege. Eine ärztliche Behandlung sei aber nicht notwendig gewesen.