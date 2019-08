Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat auch am Sonntag nach dem aus einem Gefängnis in Frankfurt-Preungesheim geflohenen Häftling gesucht. "Wir fahnden weiterhin nach ihm", sagte eine Sprecherin der Frankfurter Polizei. Der 39 Jahre alte Mann war am Donnerstag während eines Hofgangs ausgebrochen.

Laut Justizministerium überkletterte er "mit großem Geschick und hoher Geschwindigkeit" einen fünfeinhalb Meter hohen Zaun mit Stacheldraht. In der JVA Frankfurt am Main IV in Preungesheim werden demnach Gefangene untergebracht, die kurze Freiheitsstrafen von bis zu neun Monaten oder Ersatzfreiheitsstrafen absitzen. Nach Angaben der Polizei saß der Mann wegen eines Drogendelikts hinter Gittern. Es sei nicht davon auszugehen, dass von ihm eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Eine große Suchaktion am Freitag bei Hofheim am Taunus war erfolglos beendet worden. Es hatte Hinweise von Zeugen gegeben, die den Mann gesehen haben wollten. "Die Beschreibung war schon ziemlich stimmig", sagte ein Sprecher des dort zuständigen Polizeipräsidiums Westhessen am Sonntag. "Abschließend können wir aber nicht sagen, ob er es wirklich war." Die Polizei hatte mit einem Hubschrauber gesucht.

In einer Personenbeschreibung der Polizei vom Freitag hieß es, der Mann habe eine kräftige Statur, trage ein rotes Hemd, eine graue Hose und habe eine blutende Wunde am Kopf. Verkehrsteilnehmer sollten keine Anhalter mitnehmen.