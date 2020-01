Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei mehreren Kontrollen am Freitag und Samstag hat die Polizei in Frankfurt Drogen mit einem Straßenverkaufswert von mehreren tausend Euro sichergestellt und mehrere Verdächtige festgenommen.

Zivilbeamte beobachteten am Samstag im Bahnhofsviertel einen 19 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler bei der Abwicklung eines Drogengeschäfts und nahmen ihn fest, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Bei der Durchsuchung eines Hotelzimmers seien danach zwei weitere Verdächtige angetroffen und Crack und Heroin im Wert von mehreren tausend Euro sowie Bargeld und Handys sichergestellt worden.

In der Innenstadt wurde bereits am Freitag ein 53-Jähriger festgenommen, der mit einem Komplizen Marihuana an einen Touristen verkauft hatte. Bei dem Mann seien fast 40 Gramm Marihuana in 46 verkaufsfertigen Tütchen gefunden worden, hieß es. Der Komplize habe flüchten können, sei aber einschlägig bekannt. Bei einer Kontrollaktion im Frankfurter Norden seien in der Nacht zum Samstag zudem eine größere Menge Haschisch sowie Marihuana und etwas Kokain sichergestellt worden.