Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat ein gestohlenes Auto mit dem Satellitennavigationssystem GPS geortet und den Dieb in Frankfurt festgenommen. Den Wagen habe dieser am Dienstagmittag von einer Sportanlage im 250 Kilometer entfernten Werne in Nordrhein-Westfalen gestohlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Auto verfügte jedoch über ein Ortungssystem, das am Abend seinen Standort an einer Straße im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen anzeigte. Als sich die Beamten näherten, verließ der Verdächtige den Wagen. Der 37-Jährige aus Werne wurde festgenommen. Er wehrte sich zwar, verletzt wurde aber niemand.