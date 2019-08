Kriminalität - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Männer haben ein Paar auf seinem Balkon in Frankfurt mit einer Druckluftpistole bedroht. Die 25 und 36 Jahre alten Männer hatten das Paar am Sonntag zunächst von der gegenüberliegenden Dachterrasse aus beleidigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als einer der Männer die täuschend echt aussehende Pistole hervorholte, alarmierte das Paar die Polizei.