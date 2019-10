Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein obdachloser Mann mit einer Softair-Waffe hat am Mittwochmorgen am Frankfurter Hauptbahnhof für eine kurzzeitige Sperrung des S-Bahn-Bereichs gesorgt. Der 29-Jährige habe dort am Gleis mit der Pistole hantiert, teilte die Bundespolizei mit. Die Suche nach ihm verlief erfolglos, am Mittag stellte sich der obdachlose Mann selbst der Polizei. Die Waffe hatte er bei sich, er wurde kurzerhand festgenommen. Da gegen ihn zudem ein Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe vorlag, muss er nun für 90 Tage ins Gefängnis.