Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach wie vor ist die Polizei auf der Suche nach dem Mann, der in Frankfurt vor einem Möbelhaus einen Geldboten angeschossen haben soll. Die Fahndung laufe, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Zum Gesundheitszustand des angeschossenen Geldbotens konnte die Polizei am Morgen keine Auskünfte geben. Auch sei weiterhin unklar, ob es sich bei dem abgebrannten Auto um den Fluchtwagen des Täters handelte.

Der Täter hatte den Geldboten am Samstag vor der geöffneten Ikea-Filiale im Stadtteil Nieder-Eschbach angegriffen und dem 56-Jährigen eine Geldkassette entrissen. Nach der Rangelei kam es den Ermittlungen zufolge zu einem Schusswechsel, bei dem der Geldbote getroffen wurde. Im Krankenhaus sei das schwer verletzte Opfer am Bein operiert worden. Der Täter floh der Polizei zufolge mit der Beute zu Fuß. In der Nähe des Tatorts entdeckten die Ermittler kurz nach der Tat ein ausgebranntes Auto. Dies könnte mit dem Überfall in Zusammenhang stehen.